Daha büyük bir deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında açıkladı!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1’lik depremin ardından daha büyük bir deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
01:13
08:05
01:24
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 10.08.2025 | 16:31
00:53
Mersin Limanı'nda 587 kilogram esrar ele geçirildi | Video 10.08.2025 | 15:35
09:57
00:43
00:51
Bidon tartışmasında 70 yaşındaki kadını böyle darp ettiler | Video 10.08.2025 | 13:29
00:40
00:15
Çeşme-Sakız seferinde gemi kazası | Video 10.08.2025 | 13:29
01:23
Ters dönen araçtan çıkan kadın oturup Kuran’ı Kerim okudu | Video 10.08.2025 | 13:29
00:47
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın | Video 10.08.2025 | 12:34
01:04
Aracına binerken öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 10.08.2025 | 12:34
00:20
00:39
Drift meraklısı genç, az kalsın canından oluyordu | Video 10.08.2025 | 10:28
04:44
01:00
11:59
Binlerce kişi Gazze'ye destek için Ayasofya Camii’ne yürüdü | Video 10.08.2025 | 09:02
00:44
00:37
Hırsızlık yapmaya kalkıştı, alarmın çalmasıyla böyle kaçtı | Video 10.08.2025 | 08:47