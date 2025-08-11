Daha büyük bir deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında açıkladı!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1’lik depremin ardından daha büyük bir deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu...