Video Yaşam Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı | Video
Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı | Video

Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı | Video

07.04.2023 | 13:48

İstanbul’da bir sitede oturan çok sayıda kişiyi silah zoruyla ve öldürmekle tehdit ederek dairelerinden çıkaran, dairelere yerleşen ve daireleri birden fazla kişiye sahte satış yaparak haksız kazan elde eden bir çete operasyonla çökertildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir inşaat projesinde yer alan bir siteye baskı ve tehditle yerleşen çeteye "Çöküş" adı verilen operasyon düzenledi. Çete üyelerinin sitede oturan vatandaşları silah zoruyla dairelerinden çıkardıkları ve dairelere yerleştikleri belirlendi. Çetenin üyelerinin söz konusu site içerisinde bulunan daireleri "İkiz ve Sahte" satışlar yaparak birden fazla kişiye sattıkları saptandı. İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta düzenlenen operasyonda 29 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve 58 mermi ele geçirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı | Video 01:46
Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı | Video 07.04.2023 | 13:48
18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var | Video 01:30
18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var | Video 07.04.2023 | 13:36
Balıkesir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 16 gözaltı | Video 00:45
Balıkesir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 16 gözaltı | Video 07.04.2023 | 12:29
Uyuşturucu tacirleri sınır tanımıyor: İstanbul Havalimanı’nda süs eşyası görünümünde uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:17
Uyuşturucu tacirleri sınır tanımıyor: İstanbul Havalimanı'nda süs eşyası görünümünde uyuşturucu ele geçirildi | Video 07.04.2023 | 11:58
Son Dakika: Bingöl’de 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 00:18
Son Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 07.04.2023 | 11:54
Şanlıurfa’da gelinlikle gezen çocuğun videosu kurgu çıktı! 01:05
Şanlıurfa’da gelinlikle gezen çocuğun videosu kurgu çıktı! 07.04.2023 | 11:08
Müezzine darp anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı! | Video 01:41
Müezzine darp anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı! | Video 07.04.2023 | 10:10
“Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı | Video 01:53
“Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı | Video 07.04.2023 | 09:43
Diyarbakır’da mart ayında uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı | Video 01:34
Diyarbakır’da mart ayında uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi tutuklandı | Video 07.04.2023 | 09:19
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Harşit Çayı’nda görüntülendi | Video 01:21
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Harşit Çayı’nda görüntülendi | Video 07.04.2023 | 09:04
Burhaniye’de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı | Video 02:41
Burhaniye’de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı | Video 07.04.2023 | 08:37
Kilis’te yürütülen cinayet soruşturmasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı | Video 03:02
Kilis’te yürütülen cinayet soruşturmasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı | Video 07.04.2023 | 08:17
İki tır çarpıştı, D-650’de uzun araç kuyrukları oluştu 01:14
İki tır çarpıştı, D-650’de uzun araç kuyrukları oluştu 07.04.2023 | 08:17
İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında | Video 02:37
İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında | Video 07.04.2023 | 08:16
Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı | Video 01:32
Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı | Video 07.04.2023 | 08:17
Paris sokakları karıştı: Etraf yangın yeri... | Video 09:48
Paris sokakları karıştı: Etraf yangın yeri... | Video 06.04.2023 | 20:13
Operasyonda insan ait kemik parçaları bulundu! PKK’nın bir deposu daha imha edildi | Video 00:37
Operasyonda insan ait kemik parçaları bulundu! PKK’nın bir deposu daha imha edildi | Video 06.04.2023 | 16:54
Adana’da sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 02:25
Adana'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 06.04.2023 | 16:48
135 olayda 5 milyon haksız kazanç elde eden çete çökertildi | Video 00:48
135 olayda 5 milyon haksız kazanç elde eden çete çökertildi | Video 06.04.2023 | 16:17
SON DAKİKA: Adana’da kayalar otomobilin üstüne düştü: 4 öğretmen hayatını kaybetti... | Video 00:24
SON DAKİKA: Adana'da kayalar otomobilin üstüne düştü: 4 öğretmen hayatını kaybetti... | Video 06.04.2023 | 15:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA