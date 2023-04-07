Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı | Video
İstanbul’da bir sitede oturan çok sayıda kişiyi silah zoruyla ve öldürmekle tehdit ederek dairelerinden çıkaran, dairelere yerleşen ve daireleri birden fazla kişiye sahte satış yaparak haksız kazan elde eden bir çete operasyonla çökertildi.
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