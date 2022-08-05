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OTOMATİK OYNAT
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Çekmeköy’de hafriyat kamyonu kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05.08.2022 | 20:37
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Aydın'da sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; O anlar kamerada | Video 05.08.2022 | 16:06
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Kaçak silah imalathanesinden cephanelik çıktı | Video 05.08.2022 | 15:15
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Hastane hastane dolaştı, şifayı tornacıda buldu | Video 05.08.2022 | 15:14
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 16 firari yakalandı 05.08.2022 | 15:02
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Otomobil seyir halindeki kamyonete böyle çarptı: 2 yaralı | Video 05.08.2022 | 14:36
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Dalaman’da orman yangını | Video 05.08.2022 | 12:53
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Manavgat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı | Video 05.08.2022 | 12:02
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İstanbul merkezli 8 ilde dışı bahis operasyonu! | Video 05.08.2022 | 11:59
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Köpeğine toz geldi diye temizlik görevlisini dövdü | Video 05.08.2022 | 11:30
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Muğla’nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.