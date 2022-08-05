Video Yaşam Dalaman’da orman yangını | Video
Dalaman’da orman yangını | Video

Dalaman’da orman yangını | Video

05.08.2022 | 12:53

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Muğla’nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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