Deneyim mucidi Apple Bağdat Caddesi’ne adım attı

Teknoloji ürünlerini kapalı kutularda, cam dolaplarda veya üstüne naylon geçirilmiş şekilde satmak yerine “deneyim” kelimesinin tam karşılığını veren Apple, İstanbul’da AVM dışında ilk Apple Store’u Bağdat Caddesi’nde açtı. Sabah Gazetesi Yazarı Timur Sırt, Bağdat Caddesi Apple Store'u deneyimledi ve kaleme aldı...

Teknoloji ürünlerinin poşette, kutuda veya camın arkasında görmeye alışık tüketicileri insan merkezli tasarım ve deneyim mağazası kavramlarıyla tanıştıran Apple, İstanbul'daki mağaza yatırımlarını artırıyor. Apple'dan yapılan açıklamada Apple Bağdat Caddesi'nin 22 Ekim Cuma günü açılacağını duyurdu. İstanbul'un en merkezi yerinde bulunan Apple Bağdat Caddesi, Apple'ın Türkiye'deki üçüncü perakende satış mağazası olacak.

Teknoloji ürünlerinde ürün tasarımında mağaza deneyimine kadar değişime sebep olan Apple, şimdi İstanbul'da AVM dışında ilk Apple Store'u Bağdat Caddesi'nde açtı. Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında Zorlu Center daha sonra Akasya AVM'de açılan Apple Store deneyim konusunda en iyi örneğini Bağdat Caddesi'ndeki mağazada açıyor.

Teknoloji mağazalarının gözü yoran, kutulara boğulmuş, etiket ve kampanyalara boğulmuş tasarımlarını yıllarca görmeye alıştık. Üstelik bu tasarım hala daha kendini göstermeye devam ediyor.

ASİMETRİK HIZLI İNTERNET

Apple Store'da kullanıcıların hızlı internet bağlantısıyla her deneyimi yaşayacakları, aldıkları ürünle ilgili kurulum, eğitim ve destek alacakları bir ortamı sunuyor. Bağdat Caddesi tüm dünyadaki Apple Store'larda olduğu gibi yerden tavana cam ahşap ve beton karışımının harika uyum ve özgün tasarımı ile sizi karşılıyor. Mağazanın tasarımı kadar asimerik hızlı internet bağlantısı da memnun ediyor. Üstelik asimetri yayıncı yani yükleme hızı odaklı çözüm sunuyor. Ürünler konusunda deneyim dışında destek olan ekip deneyimli ve güler yüzlü hizmet sunuyor.

DAHA ÇOK MÜŞTERİ İLE BULUŞMAK

Bu iki katlı mekan, yerel malzemeleri mağaza tasarımındaki en yeni unsurlarla harmanlayarak müşterilerin Apple ürün ve servislerini inceleyebilecekleri veya ücretsiz Today at Apple atölye çalışmalarına katılabilecekleri açık ve dinamik bir alan yaratıyor.

"Apple Bağdat Caddesi'nin açılışıyla, Türkiye'deki müşterilerimizle sahip olduğumuz derin ve uzun süreli ilişkilerimizi geliştirmekten heyecan duyuyoruz" diyen Apple'ın Perakende ve İnsanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Deirdre O'Brien sözlerini şöyle sürdürdü, "Apple Bağdat Caddesi'nin açılışıyla daha da çok müşteriyle buluşmak ve bu müşterilere İstanbul'daki yeni evimizde Apple'ın en iyi ürün ve hizmetlerini sunmak için sabırsızlanıyoruz."

MİNYATÜR ÇİZİMİ EĞİTİMİ

Apple, açılışı kutlamak için şehre ve şehrin yaratıcı zihinlerine saygı duruşu niteliğindeki Perspektif İstanbul adlı altı haftalık bir Today at Apple programının lansmanını yapacak. 20 yerel sanatçının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu seri, İstanbul'da yerel topluluklar için önemli konular ve değerler üzerinden yaratıcılık, kültür ve teknolojiyi bir araya getiren bir deneyim sunuyor. Katılımcılar, Murat Palta ile geleneksel minyatür çizimi ve illüstrasyonu, Magnum Photos fotoğrafçısı Sabiha Çimen ile görünmeyeni fotoğraflamayı ve görsel sanatçı Sinan Tuncay ile hareketli portre yaratmayı öğrenebilecekleri yüz yüze ve sanal atölye çalışmalarında yer alma şansına sahip olacak.