Video Yaşam Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video

Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video

03.08.2025 | 10:05

Hatay'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun kurtarılma anları kameraya yansıdı. Cankurtaran tarafından kurtarılan çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen 2 kız çocuğu, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra 2 çocuk, rip akıntısına (gelgit) kapıldı. Denizde rip akıntısı nedeniyle 2 kız çocuğunun çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı. Boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı. İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu; müşteriler şikayetçi oldu | Video 02:25
25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu; müşteriler şikayetçi oldu | Video 03.08.2025 | 12:29
Gürültü yapan 2 çocuğa dayak attı, tokat yemekten kurtulamadı | Video 00:49
Gürültü yapan 2 çocuğa dayak attı, tokat yemekten kurtulamadı | Video 03.08.2025 | 12:10
Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü 6 araca çarptı | Video 01:49
Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü 6 araca çarptı | Video 03.08.2025 | 12:08
Avcılar’da bir şahsın eşine küfürler edip arabadan çıkarmaya çalıştığı anlar kamerada | Video 00:32
Avcılar'da bir şahsın eşine küfürler edip arabadan çıkarmaya çalıştığı anlar kamerada | Video 03.08.2025 | 12:08
Tek teker aşk ’tek’ bıraktı, eşinin feryatları yürekleri yaktı | Video 09:11
Tek teker aşk 'tek' bıraktı, eşinin feryatları yürekleri yaktı | Video 03.08.2025 | 12:08
42 göçmen üzeri fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandı | Video 01:01
42 göçmen üzeri fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandı | Video 03.08.2025 | 10:06
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video 01:13
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video 03.08.2025 | 10:05
Maltepe’de İBB zabıtalarından resmi karavan parkı sakinlerine zorbalık | Video 01:20
Maltepe'de İBB zabıtalarından resmi karavan parkı sakinlerine zorbalık | Video 03.08.2025 | 08:52
Otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti | Video 02:26
Otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti | Video 03.08.2025 | 08:51
Otomobillerin biri vurdu, diğeri üzerinden geçti! Feci kaza kamerada | Video 02:39
Otomobillerin biri vurdu, diğeri üzerinden geçti! Feci kaza kamerada | Video 03.08.2025 | 08:51
Marmaris’te araç yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 00:30
Marmaris’te araç yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 03.08.2025 | 08:51
Scooterla 90 km. hızla araba sollayarak gitti, kazaya davetiye çıkarttı | Video 01:09
Scooterla 90 km. hızla araba sollayarak gitti, kazaya davetiye çıkarttı | Video 03.08.2025 | 08:51
2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:15
2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.08.2025 | 08:50
Serinlemek için gölete giren koca öldü, eşi son anda kurtarıldı | Video 03:35
Serinlemek için gölete giren koca öldü, eşi son anda kurtarıldı | Video 03.08.2025 | 08:50
Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi! Katilin ilk ifadesine SABAH ulaştı | Video 00:49
Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi! Katilin ilk ifadesine SABAH ulaştı | Video 02.08.2025 | 17:02
Avcılar’da iki grup arasında çıktı! O anlar kamerada | Video 00:39
Avcılar'da iki grup arasında çıktı! O anlar kamerada | Video 02.08.2025 | 16:26
Adana’da evlilik teklifi için havalanan uçağın düşme anı kamerada! 02:27
Adana’da evlilik teklifi için havalanan uçağın düşme anı kamerada! 02.08.2025 | 13:48
İzmir’deki çifte cinayetin sırrı çözüldü! Katil zanlısı cinayet planını nasıl yaptı? | Video 15:10
İzmir'deki çifte cinayetin sırrı çözüldü! Katil zanlısı cinayet planını nasıl yaptı? | Video 02.08.2025 | 13:45
6 adrese eş zamanlı operasyon: Sosyal medya yayıncısı tutuklandı | Video 00:47
6 adrese eş zamanlı operasyon: Sosyal medya yayıncısı tutuklandı | Video 02.08.2025 | 13:25
Banyoda boğazı kesilerek öldürülmüştü! 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 07:02
Banyoda boğazı kesilerek öldürülmüştü! 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02.08.2025 | 13:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY