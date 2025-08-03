Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video 03.08.2025 | 10:05 Hatay'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun kurtarılma anları kameraya yansıdı. Cankurtaran tarafından kurtarılan çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen 2 kız çocuğu, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra 2 çocuk, rip akıntısına (gelgit) kapıldı. Denizde rip akıntısı nedeniyle 2 kız çocuğunun çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı. Boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı. İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.