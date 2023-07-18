Denizden cansız bedeni çıkan 11 yaşındaki Ahmet, son yolculuğuna uğurlandı | Video
Samsun’da girdikleri denizde ikizi ve kuzeni ile birlikte boğulup 3 gün sonra cansız bedeni denizden çıkartılan 11 yaşındaki çocuk toprağa verildi.
Denizde kaybolan 11 yaşındaki Ahmet Bera Altundal'ın ise 3 gün süren arama çalışmaları sonucu dün akşam üzeri denizde cansız bedeni bulundu. Ahmet Bera Altundal'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Altundal için bugün Kadiekale Mahallesi'ndeki Karasamsun Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, baba Muammer Altundal ve eşinden boşanmış olan anne Tuba Topçu ile yakınları katıldı. İkiz çocukları boğularak hayatını kaybeden anne Tuğba Topçu gözyaşlarına boğuldu.
Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Bera Altundal, Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
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