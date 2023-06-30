Video Yaşam Denizi olmayan Kütahya'da tekne turu keyfi | Video
Denizi olmayan Kütahya'da tekne turu keyfi | Video

Denizi olmayan Kütahya'da tekne turu keyfi | Video

30.06.2023 | 10:02

Kütahya Enne Tabiat Parkı'ndaki Enne Barajında tekne turları başladı. Mavi ile yeşilin buluştuğu yer olan ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Enne Barajı ve Tabiat Parkı, ilkbahar ve yaz aylarıyla birlikte vatandaşların akınını uğruyor. Barajdaki motorlu tekne turuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bölgenin saklı kalmış güzelliğini keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İşletmeci Zafer Alat, vatandaşların yaklaşık 30 dakika süren tur sonrası deniz özlemini az da olsa giderdiğini ifade etti. Alat, "Kütahya Enne Tabiat Parkı'ndaki Enne Barajı doğal güzelliği ile adeta Kütahya'nın gözbebeği durumunda. Barajda tekne turları başladı. 30 dakika süren tekne turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellik hafta sonu ve tatil günleri halk buraya yoğun ilgi gösteriyor. Eğer buraya turizm yatırımları da yapılırsan, burası vazgeçilmez olur. Burası yeşil ile mavinin buluştuğu yer. Yeşilin her tonunun bulunduğu tabiat parkı ve mavi rengi ile baraj adeta iç içe. Enne Tabiat Parkı ve Enne Barajı, bir çok özelliği ile Bolu Abant Gölü ve Tabiat Parkını geride bırakıyor" dedi.

Aileleleriyle birlikte Enne Barajındaki tekne turuna katılan Hüseyin Uzel ve Muhammet Uygun, 30 dakikalık gezi ile adeta deniz özlemini giderdiklerini dile getirdiler.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi | Video 04:22
Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi | Video 30.06.2023 | 09:44
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 00:47
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 30.06.2023 | 09:43
Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne bayramda ziyaretçi akını | Video 06:42
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını | Video 30.06.2023 | 10:28
İşkence sonucu öldürülen Murat bebeğin anne ve iki arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet istendi | Video 02:53
İşkence sonucu öldürülen Murat bebeğin anne ve iki arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet istendi | Video 30.06.2023 | 10:28
Denizi olmayan Kütahya’da tekne turu keyfi | Video 04:15
Denizi olmayan Kütahya'da tekne turu keyfi | Video 30.06.2023 | 10:02
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 00:47
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 30.06.2023 | 10:02
Sazlıbosna Barajı’nda tedirgin eden görüntü: Su yosunlaşmış balıklar ölüyor! | Video 07:11
Sazlıbosna Barajı'nda tedirgin eden görüntü: Su yosunlaşmış balıklar ölüyor! | Video 30.06.2023 | 09:22
Arnavutköy’de yolcu otobüsünün araçlara çarptığı kaza kamerada | Video 04:28
Arnavutköy'de yolcu otobüsünün araçlara çarptığı kaza kamerada | Video 30.06.2023 | 09:07
Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı | Video 01:27
Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı | Video 30.06.2023 | 08:46
Adana’da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 3 yaralı | Video 00:54
Adana'da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 3 yaralı | Video 30.06.2023 | 08:45
TEM’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp takla attı | Video 01:33
TEM’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp takla attı | Video 30.06.2023 | 08:44
Virajı alamayan otomobil duvara çarparak durabildi | Video 01:11
Virajı alamayan otomobil duvara çarparak durabildi | Video 30.06.2023 | 08:44
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında | Video 00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında | Video 30.06.2023 | 08:34
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında: 3 yaralı | Video 00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında: 3 yaralı | Video 29.06.2023 | 21:50
Adana’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı | Video 00:49
Adana’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı | Video 29.06.2023 | 18:51
’U’ dönüşü yapmaya çalışırken kazaya sebep oldu: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video 01:19
'U' dönüşü yapmaya çalışırken kazaya sebep oldu: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video 29.06.2023 | 16:52
İzmir’de korkunç olay: Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü! | Video 01:20
İzmir’de korkunç olay: Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü! | Video 29.06.2023 | 16:01
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı | Video 01:54
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı | Video 29.06.2023 | 15:54
Ümraniye’de korkutan yangın: 1 kişi yaralandı | Video 02:51
Ümraniye’de korkutan yangın: 1 kişi yaralandı | Video 29.06.2023 | 15:33
Maltepe’de polislerden kaçan ehliyetsiz sürücü ara sokakta yakalandı | Video 01:31
Maltepe'de polislerden kaçan ehliyetsiz sürücü ara sokakta yakalandı | Video 29.06.2023 | 15:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA