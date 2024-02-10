Video Yaşam Denizli'de 43 kaçak göçmen ve 13 organizatör şüphelisi yakalandı | Video
Denizli'de 43 kaçak göçmen ve 13 organizatör şüphelisi yakalandı | Video

Denizli'de 43 kaçak göçmen ve 13 organizatör şüphelisi yakalandı | Video

10.02.2024 | 15:56

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 43 Afrikalı kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 13 organizatör şüphelisinden 2'si yabancı uyruklu toplam 5'i tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat çalışmasıyla Karahayıt Mahallesi'nde pansiyonda çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğunu belirledi. Pamukkale Jandarma Komutanlığı, JASAT, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Komando Asayiş Bölüğü ekiplerinin katılımıyla dün pansiyona operasyon düzenledi. Pansiyonun giriş ve çıkışlarını kapatan jandarma ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giren göçmenleri yakaladı. Operasyon sırasında Afrikalı kaçak göçmenlerden bazıları yatakların altında saklanırken, bazıları ise çarşaflarla gizlenirken yakalandı. 43 kaçak göçmen, Denizli Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi.Kaçak göçmenleri getirenlere yönelik operasyonu genişleten jandarma ekipleri, Denizli ve Muğla'da M.Ö., N.E., B.G., N.Ç., E.A., İ.Y., G.E., C.S., M.A.A., M.Ç., M.A. ile yabancı uyruklu J.E.F.E. ve L.A.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 13 organizatör şüphelisinden 2'si yabancı uyruklu, toplam 5'i tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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