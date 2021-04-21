Video Yaşam Denizli'de ambulans çalışanları hastaya ulaşmak için yoldaki kütük ve ağaçları temizledi

Denizli'de ambulans çalışanları hastaya ulaşmak için yoldaki kütük ve ağaçları temizledi

Denizli'de ambulans çalışanları hastaya ulaşmak için yoldaki kütük ve ağaçları temizledi
21.04.2021 | 13:48

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Denizli'de ambulans çalışanları hastaya ulaşmak için yoldaki kütük ve ağaçları temizledi 21.04.2021 | 13:48
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Denizli'nin Tavas ilçesinde dağlık alanda rahatsızlanan vatandaşa müdahale etmek için ambulansla yola çıkan acil sağlık ekibi, orman yolunda ağaç kesim çalışması nedeniyle devrilen kütükler ve ağaç dalları nedeniyle zor anlar yaşadı. İnsan hayatı için saniyelerle yarışan acil sağlık çalışanları, hastaya ulaşabilmek için yoldaki kütük ve ağaç dallarını kendi elleriyle kaldırması cep telefonuyla görüntülendi.

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Denizli Tavas'ın Nikfer Mahallesi'nde bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları, Derinkuyu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine ambulansla yola çıktı. Rahatsızlanan vatandaşa ulaşmak için ormanlık alandaki yoldan gitmek zorunda kalan acil sağlık ekibi, ağaç kesim çalışması sırasında yola devrilen kütükler ve ağaç dallarıyla karşılaştı. Ambulans kapalı olan yoldan geçemeyince acil sağlık çalışanları paramedik Ramazan Çalık ile İbrahim Ebci, araçtan inerek elleriyle kütükleri ve ağaç dallarını kenara sürükleyip, yolu açtı. İnsan hayatı için saniyelerle yarışan acil sağlık ekibinin bu davranışını, ambulansı kullanan ve araçtan ayrılmayan Süleyman Sarıkayış tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler kısa sürede rahatsızlanan vatandaşa ulaşarak, Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladı.

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