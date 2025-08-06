Denizli'de ormanı ateşe veren kundakçılardan akılalmaz tuzak | Video 06.08.2025 | 10:42 Denizli’nin Tavas ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen orman yangının kundaklama sonucu başladığı ortaya çıktı. İlk ateşin geç gözükmesi için çukur ve engebeli bir bölgeyi seçen kundakçıların, zamanlama hatasının yaşanabilecek daha büyük bir faciayı önlediği belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz 30 Temmuz Çarşamba günü, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi Konçar mevkiinde başlayan orman yangını, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Tavas Belediyesi ve çevre mahallerde yaşayan vatandaşların hızlı müdahalesi sonucunda çok fazla büyümeden söndürüldü. Yakınında bir çiftlik bulunan ormanlık alandaki ilk alevlerin erken fark edilmesi sonucu, yaşanabilecek daha büyük bir yangının önüne geçilmişti.

KUNDAKÇILARIN ZAMANLAMA HATASI FACİAYI ÖNLEDİ

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma olay yeri inceleme ekipleri yanan sahada titiz bir çalışma yaptı. Alanda yapılan araştırmada bulunan tutuşmuş kağıt parçaları, yangının kundaklama sonucu başlamış olabileceği ihtimalini güçleştirdi.

Detaylı araştırmada kağıt ve yanıcı madde kullanılarak ormanın yakıldığı, kundakçıların yangının görülmemesi engellemek ve müdahalenin gecikmesine neden olmak için çukur ve engebeli bir arazi seçtikleri tespit edildi. Yangının 1 saat daha geç başlamış olması halinde, havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesinin yapılamayacağı, buna bağlı olarak daha büyük bir facianın yaşanmış olabileceği ifade edildi.

Kundakçıların yaptığı zamanla hatası ve vatandaşların dikkati, muhtemel büyük bir yangının önüne geçti. Jandarma ekipleri, ormanı ateşe veren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.