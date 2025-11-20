Deprem anındaki panik güvenlik kamerasında | Video
20.11.2025 | 13:55
Osmaniye Bahçe merkezli 4.4 şiddetindeki deprem sırasında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, depremi hisseden iş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıkma anları yer aldı.
DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK KAMERADA
Deprem sırasında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, depremi hisseden iş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıkma anları yer aldı.
Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Deprem anındaki panik güvenlik kamerasında | Video 20.11.2025 | 13:55
10:02
00:19
Metrelerce sürüklendiği kazayı yara almadan atlattı | Video 20.11.2025 | 10:25
02:23
Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video 20.11.2025 | 09:51
05:26
Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 20.11.2025 | 09:01
01:08
Eyüpsultan'da İETT otobüsü alevlere teslim oldu | Video 20.11.2025 | 08:32
00:25
Drift ve makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 19.11.2025 | 16:42
01:04
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video 19.11.2025 | 16:09
05:14
00:56
Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca böyle sürükledi! | Video 19.11.2025 | 15:11
01:19
02:16
02:14
Baba Servet Böcek son yolculuğuna uğurlandı 19.11.2025 | 13:38
02:02
02:47
Kar, kış, kıyamet dinlemedi, Sivas soğuğunda suya böyle girdi | Video 19.11.2025 | 11:21
01:06
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.11.2025 | 11:21
04:14
Kocaeli'de mutfak tezgahları üretim tesisinde korkutan yangın | Video 19.11.2025 | 10:42
01:43
Dikkatsiz sürücünün polise çarpma anı kamerada | Video 19.11.2025 | 10:42
05:39
Beylikdüzü'nde boş kulübe alev alev yandı | Video 19.11.2025 | 10:23