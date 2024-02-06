Deprem anının KGYS kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman’da KGYS kameralarına yansıyan görüntülerinde, sarsıntının şiddetiyle elektriğin kent genelinde saniyeler içinde kesildiği görülüyor.
Depremin şiddeti sabah gün ışığıyla ortaya çıktı. Adıyaman'da yıkılan binaların, görüntüsü dron ile böyle görüntülenmişti.
Depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkıldı. Adıyaman'da 5 bin 953 bina depremde yıkılırken, 20 bin 201 bina ise ağır hasar aldı. Adıyaman'da çöken binaların enkazında kalan 8 bin 387 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 499 kişi yaralandı.
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