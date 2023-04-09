Deprem mahalleyi yıktı geçti, 20 evden sadece 4'ü ayakta kaldı: 18 kişi can verdi | Video
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 18 kişinin hayatını kaybettiği Göllühüyük Mahallesi'ndeki 20 evden sadece 4'ü ayakta kaldı. 2 yıl önce yaptırılan caminin minaresi de depremde yıkıldı.
56 yaşındaki Muammer Altun, enkaz altında kalan kardeşinin hayatını kaybettiğini ve kendisinin de 7 saat sonra molozların arasından kurtarıldığını söyledi. Depremi "Asrın felaketi" olarak nitelendiren Altun, köyde sadece 4 evin ayakta kaldığını belirtti.
"BİR GÜRÜLTÜYLE KALKTIK"
Deprem sırasında Kahramanmaraş merkezdeki evinde olduğunu ifade eden Enver Hacıbebeoğlu (77), "Bunlar benim kayınımın çocukları buraya geldik. Biz bir gürültüyle kalktık parka vardık. O gecenin karanlığında kimin ne olduğunu göremiyorsun. Ön tarafımızda ana cadde var. Orada sabahleyin kalktığımızda apartmanların yerle bir olduğunu gördük. Ölüler var üzgünüz. Memleketimizde bir tufan gibi bir şey oldu. Devlet sağ olsun elinden gelen yardımı yapıyor. Yalnız bazı aksaklıklar olabiliyor" dedi.
"18 TANE CENAZEMİZ VAR"
Necdet Ağaoğlu (60) ise, "Nasıl kalktığımızı nasıl dışarı kaçtığımızı hatırlayamıyoruz. 1,5 dakika sürdü 2 kere vurdu. Bir sağlı sollu vurdu bir de alttan vurdu. 18 tane cenazemiz var. 4 ev kaldı, 16'sı yıkıldı. Camimizin de 2 sene önce minaresini yaptıralı. Depremde de yıkıldı minaremiz tekrar yaptıracağız inşallah" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
Sultanbeyli’de korkutan yangın | Video 09.04.2023 | 10:56
02:29
Hızını alamayan araç takla attı: 3 yaralı | Video 09.04.2023 | 10:42
05:12
00:41
Husumetlisinin evine el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar | Video 09.04.2023 | 10:35
01:29
03:44
03:50
Özel harekat polisinin eğitim tatbikatı nefes kesti | Video 09.04.2023 | 09:36
02:57
Fatih’te bir İETT midibüsü alev alev yandı | Video 09.04.2023 | 09:09
03:33
Mersin'de 77 adrese şafak vakti kökünü kurutma operasyonu | Video 09.04.2023 | 09:08
01:34
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 09.04.2023 | 00:03
02:49
01:12
Edirne'de beyaz eşya yüklü TIR park halindeki kamyonete çarptı | Video 08.04.2023 | 16:12
00:44
01:18
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 08.04.2023 | 15:49
00:11
Amasya'da TIR devrildi: 2 yaralı | Video 08.04.2023 | 15:47
07:05
03:13
Mersin Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi | Video 08.04.2023 | 15:29
00:41
02:06
Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti! | Video 08.04.2023 | 15:29