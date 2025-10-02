Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video
Esenyurt'ta deprem sırasında panik yaşayan vatandaşlar kameraya yansıdı. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan kadın, cama çıkalar çığlıklar attı.
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video 02.10.2025 | 15:46
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:08
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 02.10.2025 | 12:09
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02.10.2025 | 10:37
