02.10.2025 | 15:46

Esenyurt'ta deprem sırasında panik yaşayan vatandaşlar kameraya yansıdı. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan kadın, cama çıkalar çığlıklar attı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'u birçok ilçesinde hissedildi. Esenyurt'ta vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı. Deprem sırasında cama çıkarak çığlıklar atan bir kadına kameralara yansıdı.
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video
