Video Yaşam Devrilen öğrenci dolu otobüste bilanço ağır oldu | Video
Devrilen öğrenci dolu otobüste bilanço ağır oldu | Video

Devrilen öğrenci dolu otobüste bilanço ağır oldu | Video

01.05.2023 | 09:35

Bursa’nın İnegöl ilçesi yakınlarında devrilen öğrenci dolu tur otobüsünde 2’si öğrenci 3 kişi hayatını kaybederken 44 kişide yaralandı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından devrilen otobüs çekiciyle kaldırıldı.

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Kaza, Bursa Ankara karayolu 37. kilometresinde Şehitler Mevkiinde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini Çanakkale gezisinden Ankara'ya geri götüren Kemal A. idaresindeki tur otobüsü saat 00.30 sıralarında bariyere çarparak orta refüje devrildi. Kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, 112, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan yatan otobüsün altında sıkışan 2 yolcu ve otobüsün şoförü hayatını kaybederken, otobüsteki 44 yaralı 112 ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı. Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi. Gezi dönüşü söz konusu mevkide, otobüslerden birinin kaza yaptığını anlatan Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti: "Genel durum itibarıyla hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın durumu iyi gözüküyor. Bir, iki öğrencinin genel durumunun ağır olabileceği değerlendiriliyor. Tam ağır diyemeyiz. Hastanelerimizde gerekli müdahalelerimizi yapıyoruz. Burada da enkazı kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimizin tamamı buradalar. Büyük geçmiş olsun. Çocukları vefat edenler ile sürücünün ailesine başsağlığı, yaralılarımıza ve çocuklarımıza acil şifa diliyorum."

Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolunda devrilen otobüsün olay yerinden kalmasıyla trafik normale dönerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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