Dicle Nehri'nde balık ölümlerine inceleme | Video

Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında ve yüzeyinde yüzlerce ölü balık tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince ölü balıklardan numune alınıp, inceleme başlatıldı.

Sur ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nden gelen kötü koku üzerine kıyıya giden köylüler, yüzlerce ölü balığın yüzeyde ve kıyıda olduğunu gördü. Tedirgin olan köylüler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, nehrin kıyısındaki ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Mahalleliden Şeyhmus Sarı, baraj suyunun aniden kesilmesiyle balıkların oksijensiz kaldığını söyleyerek, Bu şekilde suyu az olduğu için zehirlenmeler oluyor. Vicdanen insan rahatsız oluyor dedi.