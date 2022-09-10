Diyarbakır’da cadde ortasında çatıştı: 3 kişi yaralandı | Video

Diyarbakır’da iki gurup cadde ortasında pompalı tüfekle çatıştı, 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre komşu esnaf birbiriyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle büyüdü. Cadde ortasına sıçrayan tartışma silahların patlamasıyla dehşete dönüştü. Pompalı tüfekle çatışan taraflardan 3 kişi yaralandı. Çatışmayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparak kaçan şahısların yakalanması için soruşturma başlattı.