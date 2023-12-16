Video Yaşam Diyarbakır’da LPG tankı içinde uyuşturucu ele geçirildi | Video
Diyarbakır’da LPG tankı içinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

Diyarbakır’da LPG tankı içinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

16.12.2023 | 11:46

Diyarbakır polisinin son iki günde düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 460 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. LPG tankının içinden ve pikap içerisindeki odunların arasından çıkan uyuşturucu ise şaşırttı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 8'inin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda; 460 kilo esrar türevi uyuşturucu madde ele geçirildi.

ZEHİR TACİRLERİNİN YILBAŞI PLANINI DİYARBAKIR POLİSİ BOZDU
Diyarbakır Emniyetinin, 13 ve 14 Aralık günleri yürüttüğü 4 ayrı çalışmada yakalanan zehir tacirleri, yaklaşık yarım ton uyuşturucuyu batı illerine sevk ederek yılbaşında gençleri zehirleyeceklerdi. Narkotik ekipleri yaptıkları uzun süreli takipler sonucu şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

LPG TANKI İÇİNDE VE ODUNLARIN ARASINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Yakalanan araçlardan birinin LPG tankına 15 kilonun üzerinde skank maddesinin zulalanmış ve üzerine LPG doldurulmuş olması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yine bir başka operasyonda ise kamyonet kasasındaki odunların altına gizlenmiş vaziyette 222 kilo skank maddesi narkotik dedektör köpeği Brego'nun hassas burnundan kaçmadı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da LPG tankı içinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:36
Diyarbakır’da LPG tankı içinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 16.12.2023 | 11:46
Çanakkale’de fırtına tekneleri batırdı! Feribot seferleri iptal edildi | Video 08:33
Çanakkale'de fırtına tekneleri batırdı! Feribot seferleri iptal edildi | Video 16.12.2023 | 11:31
Mersin’de organize suç örgütüne nefes kesen operasyon: 5 gözaltı | Video 02:07
Mersin'de organize suç örgütüne nefes kesen operasyon: 5 gözaltı | Video 16.12.2023 | 10:58
Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul’a kar mı geliyor? | Video 05:14
Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? | Video 16.12.2023 | 10:26
Sokakta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama | Video 00:39
Sokakta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama | Video 16.12.2023 | 09:53
Ankara’da sokak köpeği dehşeti kamerada | Video 04:24
Ankara’da sokak köpeği dehşeti kamerada | Video 16.12.2023 | 09:04
Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 01:36
Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 16.12.2023 | 09:04
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 yaralı | Video 05:15
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 yaralı | Video 16.12.2023 | 08:45
Çanakkale’de sağanak nedeniyle dere taştı! Çardak’ta tarla ve bahçeler su altında kaldı | Video 00:56
Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı! Çardak'ta tarla ve bahçeler su altında kaldı | Video 16.12.2023 | 08:46
3 günde “Çember-9 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı | Video 02:01
3 günde “Çember-9 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı | Video 16.12.2023 | 08:47
İzmir’de suç örgütü lideri İnanç Meçul tutuklandı | Video 00:21
İzmir'de suç örgütü lideri İnanç Meçul tutuklandı | Video 16.12.2023 | 08:45
Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü | Video 03:34
Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü | Video 16.12.2023 | 08:45
Çocuk bezi taşıyan tırın dorsesi alev topuna döndü 02:43
Çocuk bezi taşıyan tırın dorsesi alev topuna döndü 15.12.2023 | 22:39
Yangında apartmanda mahsur kalanları itfaiye tahliye etti 04:59
Yangında apartmanda mahsur kalanları itfaiye tahliye etti 15.12.2023 | 22:39
83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalınan şahıs yakalandı 00:30
83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalınan şahıs yakalandı 15.12.2023 | 17:44
Mardin’de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 00:37
Mardin’de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 15.12.2023 | 16:48
Çanakkale’de Kafes- 18 Operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:39
Çanakkale’de Kafes- 18 Operasyonu: 1 tutuklama | Video 15.12.2023 | 16:22
Manavgat’ta 4 katlı binadaki dairede çıkan yangın korkuttu! | Video 01:34
Manavgat'ta 4 katlı binadaki dairede çıkan yangın korkuttu! | Video 15.12.2023 | 16:11
Sağlıklı dördüz bebek dünyaya getiren anneye üç ceset verdiler | Video 08:52
Sağlıklı dördüz bebek dünyaya getiren anneye üç ceset verdiler | Video 15.12.2023 | 15:31
DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik operasyon: 6 şüpheli yakalandı | Video 00:23
DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik operasyon: 6 şüpheli yakalandı | Video 15.12.2023 | 15:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA