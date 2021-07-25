Video Yaşam DJ Ayça Kumsal'ın başı eski sevgili ile dertte! Evindeki tüm eşyalar paramparça!

DJ Ayça Kumsal'ın başı eski sevgili ile dertte! Evindeki tüm eşyalar paramparça!

DJ Ayça Kumsal'ın başı eski sevgili ile dertte! Evindeki tüm eşyalar paramparça!
25.07.2021 | 15:26

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DJ Ayça Kumsal'ın başı eski sevgili ile dertte! Evindeki tüm eşyalar paramparça! 00:53
DJ Ayça Kumsal'ın başı eski sevgili ile dertte! Evindeki tüm eşyalar paramparça! 25.07.2021 | 15:26
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Sosyal medya fenomeni DJ Ayça Kumsal ayrıldığı eski sevgilisi tarafından ölüm tehditleri aldığı için hayatının kâbusa döndüğünü söyledi. "Bir yıldan fazla süredir ayrıyız ama bir türlü peşimi bırakmıyor" diyen Ayça Kumsal; "Sahte hesaplarla bana tehditler atıyor. 'Arkana bakarak yürü, sen çok yaşamazsın', gibi mesajlar atıyor. Yanımda olan arkadaşlarımı tehdit ediyor. İlk ayrıldığımızda da evimdeki eşyalar mahvetmişti. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Şimdi yine şikayetçi oldum. Bu adam yüzünden dışarı yalnız çıkmaktan korkuyorum" dedi.

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Sosyal medya fenomeni DJ Ayça Kumsal, 1 yıldan fazla süre önce ayrıldığı eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiğini öne sürerek sikayetçi oldu. Ayça Kumsal geçtiğimiz yıl erkek arkadaşı S.S.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılmak istedi. Zaman zaman olan tartışmaları şiddet boyutuna gelince ayrılma kararı alan Kumsal o günden sonra kabusu yaşadı. O evde yokken evine giden eski sevgili evdeki tüm eşyaları dağıttı koltukları yırttı camları kırdı. Kumsal'ın şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Ancak iddiaya göre eski sevgili yine durmadı.

EVİNDEKİ TÜM EŞYALARI DAĞITIMIŞTI

Bu kez de sosyal medya üzerinden açtığı sahte hesaplarla sürekli kendisini taciz ve tehdit ettiğini ölüm tehditleri aldığını öne süren Ayça Kumsal; "İlk olayda bir haftalığına Antalya'ya gitmiştim. Döndüğümde anahtarımı yerinde görmeyince önce yarımcımı sonra eski sevgilimi aradım. Anahtar bende ama vermeyeceğim dedi. Bende polise gittim şikayetçi oldum. Eve girdiğimde, şok oldum. Bütün eşyalarım dağılmış. Koltuklarım delik deşik olmuştu. Binlerce lira zarara uğradım. Hepsini değiştirdim. Yeni bir hayat kurdum. Şimdi de bana sahte hesaplarla mesaj atıyor" dedi.

"SEN ÇOK YAŞAMAZSIN"
Sadece bana da değil benim yakınımda olan herkesi tehdit ediyor diyen Ayça Kumsal; "Ben bildiğin ölüm tehdidi alıyorum. Bana sen çok yaşamazsın, arkana bakarak yürü diye mesajlar atıyor. Bu mesajların ekran görüntülerini alıp şikayetçi oldum. Bu adam peşimi bıraksın istiyorum. Sokağa çıkmaktan tek başıma gezmekten korkar oldum" dedi.

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