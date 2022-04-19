Video Yaşam Down sendromlu Onur’un hayali gerçek oldu: Gelinsiz düğünde sevinç gözyaşları aktı | Video
Down sendromlu Onur’un hayali gerçek oldu: Gelinsiz düğünde sevinç gözyaşları aktı | Video

Down sendromlu Onur’un hayali gerçek oldu: Gelinsiz düğünde sevinç gözyaşları aktı | Video

19.04.2022 | 08:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Down sendromlu Onur’un hayali gerçek oldu: Gelinsiz düğünde sevinç gözyaşları aktı | Video 05:25
Down sendromlu Onur’un hayali gerçek oldu: Gelinsiz düğünde sevinç gözyaşları aktı | Video 19.04.2022 | 08:39
TEM’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı | Video 01:37
TEM’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı | Video 19.04.2022 | 08:39
8 aylık bebeği babasına bırakıp başkasına kaçtı | Video 02:07
8 aylık bebeği babasına bırakıp başkasına kaçtı | Video 19.04.2022 | 08:39
Adana’da başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı | Video 00:45
Adana'da başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı | Video 19.04.2022 | 08:22
Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu | Video 03:22
Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu | Video 19.04.2022 | 08:22
İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 01:15
İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 19.04.2022 | 08:22
Otomobilini kurtarmak isterken üzerine çatı uçtu | Video 00:37
Otomobilini kurtarmak isterken üzerine çatı uçtu | Video 19.04.2022 | 01:20
Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı | Video 00:06
Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı | Video 18.04.2022 | 20:46
40 yıllık su kulesi, saniyeler içinde yerle bir oldu | Video 01:36
40 yıllık su kulesi, saniyeler içinde yerle bir oldu | Video 18.04.2022 | 20:31
Son dakika: Kadıköy’de istinat duvar çöktü: 5 katlı bina tahliye ediliyor! | Video 00:23
Son dakika: Kadıköy'de istinat duvar çöktü: 5 katlı bina tahliye ediliyor! | Video 18.04.2022 | 20:22
Adriana Lima üçüncü çocuğuna hamileydi! Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı! | Video 00:41
Adriana Lima üçüncü çocuğuna hamileydi! Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı! | Video 18.04.2022 | 18:13
Uçan çatı minibüsün üstüne düştü, yolcular içinde mahsur kaldı | Video 02:10
Uçan çatı minibüsün üstüne düştü, yolcular içinde mahsur kaldı | Video 18.04.2022 | 17:53
Trabzon’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 02:18
Trabzon'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 18.04.2022 | 16:45
Fatih’te kurallara uymayan ve yolcu seçen ticari taksi sürücülerine ceza yağdı! | Video 04:16
Fatih'te kurallara uymayan ve yolcu seçen ticari taksi sürücülerine ceza yağdı! | Video 18.04.2022 | 16:16
Yozgat’ta şiddetli fırtına binaların çatısını böyle uçurdu | Video 01:38
Yozgat'ta şiddetli fırtına binaların çatısını böyle uçurdu | Video 18.04.2022 | 16:06
Urfa’da sayaçların direklere taşınması kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı | Video 01:46
Urfa'da sayaçların direklere taşınması kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı | Video 18.04.2022 | 16:08
Diyarbakır’da suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı | Video 02:19
Diyarbakır'da suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı | Video 18.04.2022 | 15:42
Şişli’de duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada | Video 02:58
Şişli'de duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada | Video 18.04.2022 | 15:51
Kuvvetli fırtına okulun çatısını böyle uçurdu | Video 00:26
Kuvvetli fırtına okulun çatısını böyle uçurdu | Video 18.04.2022 | 15:51
Yakalanacağını anladı, birinci kattan aşağı atladı | Video 00:16
Yakalanacağını anladı, birinci kattan aşağı atladı | Video 18.04.2022 | 15:34

Adıyaman’da, down sendromlu olan gencin evlilik hayalleri gelinsiz düğünle gerçekleştirildi. Down sendromlu Onur’un gelinsiz düğününde sevinç gözyaşları aktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adıyaman'da babasını yaklaşık 9 ay önce kaybeden ve yıllardır evlenme hayalleri kuran Onur Kıymaz (30) için arkadaşları bir sürpriz hazırlamak istedi. Onur'a damatlık kıyafetler giydiren ve aynı zamanda araba süsleten Onur'un arkadaşları Onur'a gelinsiz bir düğün etkinliği hazırladı. Araçlardan çalınan müzikler eşliğinde bir süre Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde çifte telli oynayan Onur ve arkadaşları daha sonra kent merkezinde düğün konvoyu yaptı. Hazırlanan gelinsiz düğünde down sendromlu Onur Kıymaz ve arkadaşları oldukça eğlendi. Yapılan çarşı turu sonrasında konvoy Musalla Mahallesinde bulunan Onur'un evine gitti. Burada Onur'un annesi Birsen Kıymaz ve komşuları tarafından karşılanan konvoyda üzerinde 'Hayaliydi' yazan süslenmiş araçtan inen Onur, annesine sıkıca sarılarak mutluluğunu dile getirdi. Oğlunun hayalinin gerçekleşmesinden dolayı oldukça sevinen anne Birsen Kıymaz, gözyaşlarını tutamadı.

Evlerinin önünde de bir süre çiftetelli oynayıp halaylar çeken Onur'un sevinci yüzüne yansıdı.

Hayalinin gerçek olduğunu ve sürekli hayallerinde yaşattığı Halise isimli kişiyle evlendiğini dile getiren Onur Kıymaz, "Evet ben damat oldum. İyi bir duygu, sevindim abi. Ben damat oldum. Çok eğendik abi. Evet hayalim evlenmekti, Halise ile evlendim" dedi.

Sevinç gözyaşlarını tutamayan Anne Birsen Kıymaz ise, "Çocuğumla gurur duyuyorum, Allah'ın bana en güzel hediyesi bu bana, melek. Evimin meleği, rızkı bereketidir. Çok güzel, çok memnun oldum bu mutluluğumu anlatamıyorum. Kaç yıldır hayaliydi. 'Evleneyim anne, oda takımı alayım anne, pembe nişanlık olsun, beyaz gelinlik olsun, altın takayım anne' diyerek hep bir hayal kurardı. Mutluyuz, sevinç gözyaşları" şeklinde konuştu.

Onur'a sağdıçlık yapan ve etkinliği düzenleyen Halit Akıncı ise, "Böyle her zaman evlenmeyi çok istiyordu, ondan dolayı da böyle bir etkinlik yapmak istedim. Allah razı olsun arkadaşlarımda beni kırmadı. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA