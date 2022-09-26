Drift festivalinde tepki çeken müstehcen görüntüler | Video

Antalya'nın Demre ilçesinde Belediye tarafından organize edilen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te müstehcen dans gösterileri tepkilere neden oldu.

Demre'de ilçe belediyesi tarafından düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'te bir kadın araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı. Festivaldeki gençler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, gösteriyi izleyenler arasında yaşı küçük çocukların da yer aldığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.