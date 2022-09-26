Video Yaşam Drift festivalinde tepki çeken müstehcen görüntüler | Video
Drift festivalinde tepki çeken müstehcen görüntüler | Video

Drift festivalinde tepki çeken müstehcen görüntüler | Video

26.09.2022 | 09:03

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OTOMATİK OYNAT

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Antalya'nın Demre ilçesinde Belediye tarafından organize edilen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te müstehcen dans gösterileri tepkilere neden oldu.

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Demre'de ilçe belediyesi tarafından düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'te bir kadın araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı. Festivaldeki gençler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, gösteriyi izleyenler arasında yaşı küçük çocukların da yer aldığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.

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