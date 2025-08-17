Video Yaşam Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video
Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video

Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video

17.08.2025 | 08:36

Burdur-Fethiye karayolunda düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze yerdeyken yolun kenarında bulunan düğün salonundaki eğlence ise devam etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 22.30 sıralarında Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı Burdur-Fethiye karayolu Halk Plajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre anayol kenarındaki bir düğüne gelen 84 yaşındaki Cavit Suna'ya düğün çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken Burdur'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Engin D.(34) idaresindeki 03 AGN 206 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Suna'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE YERDEYKEN DÜĞÜNDEKİ EĞLENCE DEVAM ETTİ
Kaza sonrası bölgeye gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Cavit Suna'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay sonrası çalışmalar esnasında cenaze yolda dururken düğün salonundaki eğlence devam etti. Bir tarafta talihsiz adamın yakınları yas tutarken diğer tarafta düğüne gelenlerin eğlenmesi dikkat çekti. Otomobil sürücüsü Engin D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video 03:49
Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video 17.08.2025 | 08:36
26 yıldır dinmeyen acı! Gölcük’te saat 03.02’de hayat durdu | Video 06:20
26 yıldır dinmeyen acı! Gölcük'te saat 03.02'de hayat durdu | Video 17.08.2025 | 08:36
Eyüpsultan’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti | Video 04:23
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti | Video 17.08.2025 | 08:36
Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 00:52
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 16.08.2025 | 16:27
Şanlıurfa’da seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçen ceza kesildi 01:09
Şanlıurfa'da seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçen ceza kesildi 16.08.2025 | 15:13
Isparta’da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 04:37
Isparta'da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 16.08.2025 | 13:32
Tekirdağ’da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 00:43
Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 16.08.2025 | 10:11
İstanbul’da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 05:07
İstanbul'da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 16.08.2025 | 10:07
Muğla’daki kadına şiddet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı... 3 erkek öldüresiye dövdü! 02:31
Muğla'daki kadına şiddet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı... 3 erkek öldüresiye dövdü! 16.08.2025 | 10:05
Hatay’da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı 00:27
Hatay'da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı 16.08.2025 | 09:44
Çanakkale’de gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı 01:59
Çanakkale'de gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı 16.08.2025 | 07:50
Erzincan’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 01:24
Erzincan'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 15.08.2025 | 15:50
Eyüpsultan’da korkutan yangın! TEM Otoyolu’nu dumanlar kapladı | Video 00:17
Eyüpsultan'da korkutan yangın! TEM Otoyolu'nu dumanlar kapladı | Video 15.08.2025 | 15:37
Silivri’de yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü | Video 01:11
Silivri’de yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü | Video 15.08.2025 | 15:16
Çekmeköy’de villa çalışanı 500 bin TL’lik ziynet eşyası çalan çalışan yakalandı | Video 00:58
Çekmeköy'de villa çalışanı 500 bin TL’lik ziynet eşyası çalan çalışan yakalandı | Video 15.08.2025 | 14:13
Malatya’da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video 02:02
Malatya'da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video 15.08.2025 | 13:49
8 yaşındaki Ege’nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada | Video 01:20
8 yaşındaki Ege'nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada | Video 15.08.2025 | 11:55
Ankara’da trafikte döner bıçağıyla tehditler savuran sürücü gözaltına alındı | Video 00:31
Ankara’da trafikte döner bıçağıyla tehditler savuran sürücü gözaltına alındı | Video 15.08.2025 | 11:21
Büyükçekmece’de aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı | Video 01:08
Büyükçekmece’de aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı | Video 15.08.2025 | 11:00
Motosikletin, minibüse ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 00:40
Motosikletin, minibüse ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 15.08.2025 | 09:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY