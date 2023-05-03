Video Yaşam Dünyanın ilk SİHA gemisi İzmir'de: TCG Anadolu İzmir limanında havadan görüntülendi | Video
Dünyanın ilk SİHA gemisi İzmir'de: TCG Anadolu İzmir limanında havadan görüntülendi | Video

Dünyanın ilk SİHA gemisi İzmir'de: TCG Anadolu İzmir limanında havadan görüntülendi | Video

03.05.2023 | 08:50

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İzmir limanına demir attı. TCG Anadolu'nun İzmir Körfez’inden geçtiği anlar drone ile görüntülendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu, 17- 23 Nisan tarihleri arası İstanbul Sarayburnu'na yanaşarak vatandaşların ziyaretine açıldı. 24 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayan TCG Anadolu, tekrardan Sarayburnu'na demir atmıştı. 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiği, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul liman ziyaretini tamamladıktan sonra dün İzmir'e gelmek için yola çıktı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ASKERİ GEMİSİ İZMİR'E DEMİR ATTI
İstanbul'dan yola çıkan TCG Anadolu, dün saat 19.15 sıralarında Çanakkale Şehitler Abidesini selamladı. Ardından Ege Denizine doğru yolculuğunu sürdüren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, sabah saat 06.40 sıralarında İzmir Körfezine giriş yaptı. TCG Anadolu, İzmir'e giriş yaptığı sırada körfez gemi trafiğine kapatıldı. Devasa geminin geçişi sırasında 6 römorkör ve sahil güvenlik botlarının gemiye eşlik ettiği görüldü. İzmir limanına demir atan geminin körfezden geçişi de drone ile görüntülendi.

DÜNYANIN İLK İNSANSIZ HAVA ARACI TCG ANADOLU
230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor. TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor. Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip. TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILACAK
İzmir limanına demirleyen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün saat 12.00'de vatandaşların ziyaretine açılacak.

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