"Dur" ihtarına uymadı, hem motosiklete hem de 3 araca çarptı! O anlar kamerada | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinden kaçan otomobil, önce seyir halindeki bir motosiklete, ardından da park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anına ait güvenlik kamera görüntüsünde, hızla gelen otomobilin motosiklete çarptığı anlar yer aldı.
Kazada motosiklet sürücüsü Y.K., arkasında yolcu olarak bulunan H.E. ve yaya olarak yoldan geçen bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya sebep olan 26 NF 593 plakalı otomobilin sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüsünde, hızla gelen otomobilin motosiklete çarptığı, çarpmanın şiddetiyle motosikletin savrulduğu anlar yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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