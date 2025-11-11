Video Yaşam Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video
Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video

Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video

11.11.2025 | 11:13

Antalya'da 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bölgede gece yarısı denetim yapan İl Emniyet Müdürü'nün bulunduğu polis ekibinin üzerine araç süren sürücü, otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Otomobilde bulunan 5 kişi gözaltına alınırken ayağından yaralanan bir kişi olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaşananlar an be an güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2830 üzerinde önceki gece saatlerinde meydana gelen olayda. Cihan G.'nin kullandığı 07 BHL 253 plakalı camları film ile kaplı otomobil Yeşildere Mahallesi ara sokaklarda rutin denetimlerini yapan mahalle bekçilerinin 'Dur' ihtarına uymayarak aracı görevlilerin üzerine sürüp kaçmaya başladı. Olayın telsiz anonslarına yansıması üzerine bölgede bulunan polis ekipleri kaçan aracı yakalamak için önlem aldı. Ara sokaklardan hızla ilerleyen ve 2830 sokağa çıkan aracı tekrar durdurmak isteyen polis ekibinin de dur ihtarını dikkate almayan otomobil sürücüsünü durdurmak için ekipler havaya ateş açtı.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN BULUNDUĞU GRUBUN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ
Otomobil sürücüsü tüm uyarılara rağmen bir kez daha ekiplerin üzerine aracı sürerek kaçmayı sürdürdü. Bu sırada araç sürücüsü göreve geldiği ilk günden bu yana Zeytinköy'de (Yeşildere Mahallesi) uyuşturucu ile mücadele amacıyla bölgede denetim ve ekiplerin çalışmalarını sık aralıklarla takip eden Antalya İl Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve beraberindeki grubun bulunduğu noktaya kaçışını sürdürdü. Aracın hızla üzerlerine doğru geldiği fark eden İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu ve beraberindekiler uyarılara aldırış etmeyerek ilerlemeyi sürdüren otomobilin saldırı niteliğinde olabileceği değerlendirerek bir kez daha dur ikazında bulunduktan sonra önce havaya ardından da otomobilin lastiklerine doğru ateş açtı.

LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU
Açılan ateş sonucu lastikleri patlayan araç jantlarının üzerinde birkaç yüz metre daha ilerledikten sonra ekipler tarafından kapatılan sokak çıkışında durduruldu. Araçtan inmeleri yönünde uyarı yapılan otomobilde bulunan Cihan G., Hüseyin K., Görkem D., Murat D., Musa G ekiplere direndi. Olay yerine gelen diğer ekiplerin yardımıyla 5 şahıs gözaltına alındı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Hüseyin K. adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçan ve İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu'nun bulunduğu grubun üzerine araç süren sürücü Cihan G.'nin ilk ifadesinde arkadaşları ile otomobille gezmek amacıyla dışarı çıktıkları ve alkol aldıklarını, geç saatlerde uyuşturucu madde temin etmek amacıyla Zeytinköy bölgesine geldikleri ve alkollü olmaları nedeniyle bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçtıklarını belirttikleri öğrenildi. Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video 04:16
Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video 11.11.2025 | 11:13
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 01:20
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 11.11.2025 | 09:34
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 00:32
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 11.11.2025 | 08:50
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 00:15
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 11.11.2025 | 08:50
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 03:08
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 11.11.2025 | 08:49
Yanık kokusu gelmesi üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi | Video 01:43
Yanık kokusu gelmesi üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi | Video 11.11.2025 | 08:49
Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video 00:43
Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video 11.11.2025 | 08:48
İstanbul Maratonu’nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 04:27
İstanbul Maratonu'nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 10.11.2025 | 16:02
Kastamonu’da gizemli kayıp! Anne ve oğlunun izi sürülürken abisi A Haber’e konuştu | Video 04:04
Kastamonu'da gizemli kayıp! Anne ve oğlunun izi sürülürken abisi A Haber’e konuştu | Video 10.11.2025 | 14:09
beIN Sports’un televizyon binasına gelen şüphelinin üzerindeki silah oyuncak çıktı | Video 04:37
beIN Sports'un televizyon binasına gelen şüphelinin üzerindeki silah oyuncak çıktı | Video 10.11.2025 | 14:07
Festivalde korku dolu anlar kamerada! Paraşütçü kayaya böyle çarptı | Video 01:13
Festivalde korku dolu anlar kamerada! Paraşütçü kayaya böyle çarptı | Video 10.11.2025 | 11:28
Kapıda ödeme yöntemiyle 85 bin 750 TL dolandırılmıştı, banka mağduriyetini giderdi | Video 02:48
Kapıda ödeme yöntemiyle 85 bin 750 TL dolandırılmıştı, banka mağduriyetini giderdi | Video 10.11.2025 | 11:28
Balıkesir’de peş peşe depremler | Video 00:49
Balıkesir'de peş peşe depremler | Video 10.11.2025 | 09:09
Yasa dışı bahis ve yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı | Video 00:55
Yasa dışı bahis ve yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı | Video 10.11.2025 | 09:09
Kadıköy’de dehşet anları! Genç kadının yüzünü böyle yaktı | Video 02:18
Kadıköy’de dehşet anları! Genç kadının yüzünü böyle yaktı | Video 10.11.2025 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 1 Milyon TL değerindeki soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı! 01:55
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 1 Milyon TL değerindeki soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı! 09.11.2025 | 23:29
Beşiktaş’ta İETT otobüsü kaza yaptı | Video 00:30
Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı | Video 09.11.2025 | 15:42
Çocuğun kullandığı otomobilin köprüden çaya uçtuğu kaza kamerada | Video 00:24
Çocuğun kullandığı otomobilin köprüden çaya uçtuğu kaza kamerada | Video 09.11.2025 | 13:27
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | Video 00:24
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | Video 09.11.2025 | 13:27
Kocaeli’de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar: Ölenlere hakaret ve küfür ettiler | Video 12:55
Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar: Ölenlere hakaret ve küfür ettiler | Video 09.11.2025 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY