Video Yaşam E-5’te sopalı yol kavgası kamerada | Video
E-5’te sopalı yol kavgası kamerada | Video

E-5’te sopalı yol kavgası kamerada | Video

07.11.2024 | 09:23

İstanbul Esenyurt’ta E-5 yanyol da yol verme meselesi yüzünden iki araç içindeki şahıslar birbirine girdi. Yaşanan sopalı kavga vatandaşlar tarafları güçlükle ayrılırken, şahıslardan birinin aracın camını sopa ile kırdığı görüldü.

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Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Esenyurt Gökevler Mahallesi, Hadımköy yol ayrımda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü tartıştı. Tartışma sürücülerin arabadan inmesiyle kavgaya dönüştü. Araçlardan inen toplam 3 şahıs kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerden birisinin kaçmasıyla kavga son buldu. Yaşanan anlarda şahıslardan birinin araca sopa ile vurup zarar verdiği de görüldü.
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