E-5’te sopalı yol kavgası kamerada | Video 07.11.2024 | 09:23 İstanbul Esenyurt’ta E-5 yanyol da yol verme meselesi yüzünden iki araç içindeki şahıslar birbirine girdi. Yaşanan sopalı kavga vatandaşlar tarafları güçlükle ayrılırken, şahıslardan birinin aracın camını sopa ile kırdığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Esenyurt Gökevler Mahallesi, Hadımköy yol ayrımda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü tartıştı. Tartışma sürücülerin arabadan inmesiyle kavgaya dönüştü. Araçlardan inen toplam 3 şahıs kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerden birisinin kaçmasıyla kavga son buldu. Yaşanan anlarda şahıslardan birinin araca sopa ile vurup zarar verdiği de görüldü.