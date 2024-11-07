E-5’te sopalı yol kavgası kamerada | Video
İstanbul Esenyurt’ta E-5 yanyol da yol verme meselesi yüzünden iki araç içindeki şahıslar birbirine girdi. Yaşanan sopalı kavga vatandaşlar tarafları güçlükle ayrılırken, şahıslardan birinin aracın camını sopa ile kırdığı görüldü.
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