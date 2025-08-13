Elazığ’da apartman dairesinde korkutan yangın | Video 13.08.2025 | 15:59 Elazığ’da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Hasan Sabri Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.