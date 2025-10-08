Elazığ’da bir vatandaş, tekmeyle otobüs durağının camını kırdı! O anlar kamerada | Video 08.10.2025 | 10:03 Elazığ’da kimliği belirsiz bir şahıs, yol üstünde bulunan otobüs camına tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, yolda yürürken otobüs durağının camına tekme atarak kırdı. Cam parçaları yola savrulurken şahıs bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.