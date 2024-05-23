Elazığ’da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine ağaç devrildi | Video 23.05.2024 | 08:52 Elazığ’da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaç araçların üzerine devrildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Elazığ'da gece saatlerinde aşırı fırtına etkili oldu. Rüstempaşa Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle ağaç yola devrilirken, üniversite mahallesinde ise ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.