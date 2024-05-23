Video Yaşam Elazığ’da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine ağaç devrildi | Video
Elazığ’da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine ağaç devrildi | Video

Elazığ’da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine ağaç devrildi | Video

23.05.2024 | 08:52

Elazığ’da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaç araçların üzerine devrildi.

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Elazığ'da gece saatlerinde aşırı fırtına etkili oldu. Rüstempaşa Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle ağaç yola devrilirken, üniversite mahallesinde ise ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

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