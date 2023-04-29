Elazığ’da yanan tavuk fabrikası böyle görüntülendi | Video
Elazığ’da dün gece tavuk fabrikasında elektrik kablolarından dolayı çıkan yangında fabrika kullanılmaz hale geldi. Yemeye hazır tonlarca tavuk etinin heba olduğu yangının büyüklüğü gün ağarınca dron ile havadan görüntülendi.
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