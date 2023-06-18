Video Yaşam Elinde bastonuyla üniversite sınavına girdi | Video
Elinde bastonuyla üniversite sınavına girdi | Video

Elinde bastonuyla üniversite sınavına girdi | Video

18.06.2023 | 14:03

Edirne’de hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan 80 yaşındaki Şevki Kılıç, elinde bastonuyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girdi.

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Ülke genelinde yapılan sınavlara gençler sallana sallana giderken, bazıları geç kalırken, 80'lik Şevki Kılıç'ın ise elinde bastonuyla sına geldi. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren 80 yaşındaki kılıç, mezun olduğu Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü'nde sınava girerek arkeoloji bölümünü kazanmayı hedefliyor. Kılıç, Mezun olduktan sonra da arkeolog olmak istiyor. Memuriyet yıllarında okumaya zaman bulamayan Kılıç, emekli olduğundan okumaya daha çok zaman ayırabiliyor.

TARİH BÖLÜMÜNÜ 3 SENEDE BİTİRDİ
Edirne'de 80'inci yaşına rağmen okumanın yaşı yok diyerek genç öğrencilere örnek olan Şevki Kılıç, 2016 yılında mezun olduğu Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kredili sistem ile 3 yılda başarılı bir şekilde bitirdi. Okuma aşkıyla yanıp tutuşan Kılıç, 80 yıllık ömrünün yarısı olan 40 yılını okuyarak ve araştırarak geçirdi.

Edirne'de vatandaşlar arasında "Bilge Amca" lakabıyla tanınan Kılıç, Trakya Üniversitesi'ndeki en yaşlı öğrenci olma özelliğini taşıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra da Osmanlıca tarihi araştırmalarına ve çalışmalarıma devam eden Kılıç, tarih bölümü bitirme tezi olarak da Şükrü Paşa'nın Balkan Harbi'nin kaleme alarak başarıyla verdi.

"GENÇLER FIRSAT BULDUKÇA SINAVLARA GİRSİN"
80 yaşında 2 üniversite bitirdiğini ifade eden 80 yaşındaki Şevki Kılıç, Arkeoloji bölümünü kazanmak için sınava girdiğini belirterek, "Gençlere tavsiyem, okullu bıraktıkları halde bile fırsat bulduklarında hemen sınava girsinler. Bende bugün çok telaşlıyım. Ben 40 yıldan beridir sınava giriyorum. İlk sınava 1983 tarihinde girdim. İstanbul Halkalı'da maliye memuruydum. 50 kişilik kontenjanı olan sınava İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Tarih Bölümü'nü birincilikle kazandım. O yıl da 484 puan almıştım" dedi.

GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR
80 Yaşındaki Şevki Kılıç'ın sınava girdiğini gören vatandaşlardan Gültekin Özcan, okumanın yaşı olmadığını belirterek, "Ne mutlu okumanın yaşı yoktur. Tabi biraz yaşı geç olmuş ama iyi bir bölüm okuyarak okulu bitirir. Gençlere de örnek olacağını düşünüyorum. Kendisine de başarılar diliyorum" diye konuştu.

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