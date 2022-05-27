Video Yaşam Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kalıyor | Video
Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kalıyor | Video

Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kalıyor | Video

27.05.2022 | 11:38

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Adana'da emekli bir adam boşandığı eşine ve 2 çocuğuna 4 bin 672 liralık maaşından 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödüyor. İlaç katılım payı da ödeyince maaşından 25 TL kalan adam nafakanın yeniden düzenlenmesi için destek bekliyor.

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Memur Abtullah Akçin (55), 30 sene önce Fadime Akçin (52) ile evlendi. Ancak çift, 2011 yılında boşanmaya karar verdi. O dönem çift mahkemeye başvurdu ve mahkeme Fadime Akçin hakkında tedbir nafakası verilmesine karar verdi. Çift ise daha sonra boşanmadan vazgeçti. Ancak 2017 yılında çift boşandı.

Çift ayrıldıktan sonra mahkeme, Fadime Akçin ve çiftin 2 çocukları için Abtullah Akçin'in toplam 900 lira nafaka ödemesine karar verdi. Abtullah Akçin maaşından nafakaları öderken 2019 senesinde emekli oldu.

Akçin emekli olduktan sonra eşi ve çocukları için ödediği nafaka emekli maaşından kesilmeye başladı. Ancak nafaka, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) doğrultusunda sürekli arttı. Ayrıca mahkeme, 2011 yılında verilen ve hiç ödenmeyen tedbir nafakasının da geriye dönük faizle birlikte ödemesine karar verdi.

Abtullah Akçin, 4 bin 672 liralık maaşından emekli maaşından geçen ay 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödedi. Ayrıca ilaç aldığı için katılım payı da ödeyen adamın maaşından 25 TL eline para kaldı.

"BU AY ELİME HİÇ PARA KALMADI"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Abtullah Akçin, nafakasının düzenlenmesi için yardım beklediğini söyleyerek, "İlk zamanlar 300 lira ödüyordum. Şimdi 4 bin lirayı geçti. 2011 ve 2017 yılı arasındaki birikmiş nafakanın icrasını da ödüyorum. Bu ay elime hiç para kalmadı. 2 icra, 4 nafaka ödüyorum" dedi.

"Benim gibi birçok mağdur var"
Özel okulda öğretmenliğe başlayan kızı içinde nafaka ödediğini öne süren Akçin, "Normalde o kızım SGK'lı olduğu anda nafakanın kesilmesi lazım ama yok olmadı. Bizim illa mahkemeye vermemiz lazım. Çok zorlanıyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

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