Enkaz altındaki vatandaşları dronlara taktıkları ısı termal kamerasıyla tespit ediyorlar | Video 08.02.2023 | 12:29 Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı ekibi Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası bölgede dronlara taktıkları ısı termal kamerasıyla enkaz altındaki vatandaşları tespit ediyorlar. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı ekibi Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası bölgeye destek olmak amacıyla yola çıktı. Gaziantep'e ulaşan ekip geliştirdikleri İnsansız Hava Araçları (İHA) ile bölgede kurtarma ekiplerine destek oluyor. Yapılan destek hakkında bilgi veren Takımın lideri Yasin Yasa, "Geliştirdiğimiz Şehit Polis Tufan Kansuva İHA birlikte ve termal kamera dron sistemlerimizle enkaz bölgemizdeyiz. Enkaz bölgemizde geldiğimizden bu yana kaldırdığımız İHA ve termal kameralarla, ısı görüntüleme sistemleriyle belirlediğimiz noktalarda ısı aldığımız noktalarda ekiplerimizle birlikte hareket ediyoruz. Ayriyeten ekibimizde bulunan bir İHA ile birlikte radar sistemimiz var. Radar sistemleriyle enkaz bölgesinin etrafını ölçerek dronları daha kritikleri kenara atarak daha profesyonel çalışmaya özen gösteriyoruz.İş: Haberi aldığımızda Bilecik bölgemizden anında çıkış yaparak Bilecik'te gönüllü arama kurtarma ekibimizle birlikte bölgeye intikal ettik. Geldiğimiz günden bu yana ekiplerimizle birlikte durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Biz Bilecik halkı olarak Bilecik'teki genç nesiller olarak hiçbir şekilde bu enkaz bitmeden dönmeyi düşünmüyoruz" dedi.