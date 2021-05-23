Erzincan'da domuz sürüsü fotokapana yansıdı | Video
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Erzincan’da insanların yaşam alanlarından uzak kırsal alanlara kurulan fotokapanlara yaban hayatının görüntüleri yansıyor. Kış ve yaz aylarında yiyecek arayan domuz sürüsü kameraya yansıdı.
Dağ keçisi, çengel boynuzlu keçi, boz ayı, kurt, yaban domuzu, kınalı keklik, yaban tavşanı, tilki ve bazı yırtıcı kuş türlerine rastlamanın mümkün olduğu Erzincan'da, yaban hayatı fotokapanla görüntüleniyor.
Kış ve yaz aylarında yiyecek arayan domuz sürüsü kameraya yansıdı. Fotokapanlarla gözlemlenen yaban hayvanlarının zaman zaman yıllara göre artış ve azalışları yapılan çalışmalarla kayıt altına alınıyor.