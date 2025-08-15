Erzincan'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 15.08.2025 | 15:50 Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller çarpıştı.Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine İmranlı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.