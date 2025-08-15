Video Yaşam Erzincan'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video
Erzincan'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video

Erzincan'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video

15.08.2025 | 15:50

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine İmranlı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzincan’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 01:24
Erzincan'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 15.08.2025 | 15:50
Eyüpsultan’da korkutan yangın! TEM Otoyolu’nu dumanlar kapladı | Video 00:17
Eyüpsultan'da korkutan yangın! TEM Otoyolu'nu dumanlar kapladı | Video 15.08.2025 | 15:37
Silivri’de yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü | Video 01:11
Silivri’de yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü | Video 15.08.2025 | 15:16
Çekmeköy’de villa çalışanı 500 bin TL’lik ziynet eşyası çalan çalışan yakalandı | Video 00:58
Çekmeköy'de villa çalışanı 500 bin TL’lik ziynet eşyası çalan çalışan yakalandı | Video 15.08.2025 | 14:13
Malatya’da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video 02:02
Malatya'da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video 15.08.2025 | 13:49
8 yaşındaki Ege’nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada | Video 01:20
8 yaşındaki Ege'nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada | Video 15.08.2025 | 11:55
Ankara’da trafikte döner bıçağıyla tehditler savuran sürücü gözaltına alındı | Video 00:31
Ankara’da trafikte döner bıçağıyla tehditler savuran sürücü gözaltına alındı | Video 15.08.2025 | 11:21
Büyükçekmece’de şiddetli rüzgardan aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı | Video 01:08
Büyükçekmece’de şiddetli rüzgardan aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı | Video 15.08.2025 | 11:00
Motosikletin, minibüse ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 00:40
Motosikletin, minibüse ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 15.08.2025 | 09:39
Denizlerde av yasağı bitiyor... Kıyı balıkçıları sezona hazır... 10:35
Denizlerde av yasağı bitiyor... Kıyı balıkçıları sezona hazır... 15.08.2025 | 09:27
Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru! 01:23
Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru! 14.08.2025 | 23:00
Milyoner’e damga vuran o anlar! Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı 02:29
Milyoner'e damga vuran o anlar! Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı 14.08.2025 | 22:57
Film sahnesi değil gerçek! Balkondan balkona silahlı çatıştılar: 4 gözaltı | Video 00:47
Film sahnesi değil gerçek! Balkondan balkona silahlı çatıştılar: 4 gözaltı | Video 14.08.2025 | 16:11
Yangını gören motosikletlinin endişesi aksiyon kamerasında | Video 01:31
Yangını gören motosikletlinin endişesi aksiyon kamerasında | Video 14.08.2025 | 15:31
3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden aşağı düşüren babaya tahliye | Video 00:37
3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden aşağı düşüren babaya tahliye | Video 14.08.2025 | 15:27
3 milyon liralık çalıntı altın, hayvan gübresinin altında bulundu | Video 00:25
3 milyon liralık çalıntı altın, hayvan gübresinin altında bulundu | Video 14.08.2025 | 15:18
30 günlük bebeğini darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı | Video 01:52
30 günlük bebeğini darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı | Video 14.08.2025 | 14:13
Eskişehir’de fabrikada çıkan yangın, 2 fabrikaya daha sıçradı | Video 02:11
Eskişehir’de fabrikada çıkan yangın, 2 fabrikaya daha sıçradı | Video 14.08.2025 | 13:36
Düğün konvoyunda tehlikeli hareketler kamerada | Video 00:47
Düğün konvoyunda tehlikeli hareketler kamerada | Video 14.08.2025 | 13:20
23 yaşındaki Yusuf Emin evde ölü bulundu; halası sinir krizi geçirdi | Video 04:27
23 yaşındaki Yusuf Emin evde ölü bulundu; halası sinir krizi geçirdi | Video 14.08.2025 | 13:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY