Erzincan’da yerleşim alanlarına inen ayılar kamerada | Video

01.10.2025 | 08:59

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde son günlerde yaban hayvanlarının ilçe merkezi ve köylerde görülmeye başlaması, ilçe halkı ve köy sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaya çekinen vatandaşlar, bu durumun giderek tehlikeli bir hal aldığını belirtti. Anne ve iki yavru ayı sokaklarda dolaşırken köyün güvenlik kamerasına yansıdı.

Havaların soğuması ile birlikte, yaz aylarında memleketlerine gelen gurbetçilerin dönmesi ve köylerin boşalması, yaban hayvanlarının yiyecek arayışını daha da artırdı. Bu yıl yaban meyvelerinin az olması ve mevsimsel etkiler nedeniyle doğal besin kaynaklarının yetersiz kalması, hayvanların yerleşim yerlerine inmesine neden oluyor. Sadece ayılar değil, çakal popülasyonundaki artış da dikkat çekiyor. Son zamanlarda yollarda sıkça görülen çakallar artık insanlardan korkmuyor ve kaçmıyor. Benzer şekilde, domuzlar ve diğer yaban hayvanları da sık sık yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı.
Geçtiğimiz günlerde, Naip Mahallesi'nde yaşayan vatandaş Alaattin Eyüpoğlu'nun bahçesine bir anne ayı ve yavrusu girdi. Eyüpoğlu ile karşı karşıya gelen ayılar daha sonra geldikleri istikametten kaçarak uzaklaştı. Yaşanan bu olay sonrası, Eyüpoğlu durumu ilçe yöneticilerine bildirdi.

Öte yandan, Kemaliye'de üniversitenin açılmasıyla birlikte ilçe merkezindeki insan hareketliliği de arttı. Bu durum, hem yayalar hem de taşıtlar açısından risk oluşturuyor. Özellikle okul çevrelerinde ya da yol üzerinde karşılaşılabilecek yaban hayvanları ciddi bir tehlike arz ediyor.

Vatandaşlar, yetkililerin bu konuda nasıl bir yol izleyeceğini ve artan yaban hayvanı popülasyonunun nasıl kontrol altına alınacağını merak ediyor. Yaban hayvanlarının ilçe merkezi ve köylerden nasıl uzak tutulacağı konusunda etkili önlemler bekleniyor.
Köy sokaklarında gece saatlerinde dolaşan ayılar güvenlik kamerasına yansırken vatandaşlardan Ünal Yaman ayılarla karşı karşıya geldiği anı şöyle anlattı:

"Emekli olduktan sonra Kemaliye'ye memleketime döndüm. Apçağa köyünden ilçe merkezine giderken yolda ayılarla karşı karşıya kaldım. Korktum elektrik direğine çıktım. Taksi gelip beni aldı."

