Erzincan’ın yüksek kesimleri karla kaplandı | Video 20.10.2023 | 08:53 Erzincan’da hava sıcaklığının son günlerde hissedilir derecede azalmasıyla birlikte Munzur ve Keşiş Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan'ı kuzeyden ve güneyden saran Munzur ve Keşiş Dağlarına mevsimin ilk karı düştü. Munzur Dağı'na karın erken yağması, vatandaşlar arasında kışın erken geleceğinin habercisi olarak nitelendirildi. Karın yağmasıyla birlikte Erzincan'da hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.