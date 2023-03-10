Erzurum merkezli 5 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu; 20 gözaltı | Video 10.03.2023 | 11:49 ERZURUM merkezli 5 ilde kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayıp, 3'ü depremzede, 39 kişiyi 2 milyon 236 bin 360 TL dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün lideri olduğu değerlendirilen Abdullah K. ise yurt dışına kaçmaya çalışırken araç bagajında yakalanıp, tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayıp, 3'ü depremzede, 39 kişiyi 2 milyon 236 bin 360 TL dolandırdığı tespit edilen suç örgütü tespit edildi. Suç örgütünün lideri olduğu değerlendirilen ve 71 ayrı suçtan arandığı belirlenen Abdullah K.'nin Ardahan'dan Gürcistan'a kaçacağını tespit eden polis, 1 Mart'ta Erzurum'un Aşkale ilçesi uygulama noktasında uygulama yaptı. Bir aracın bagajında yakalanan Abdullah K., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdullah K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Örgütün diğer üyelerine yönelik de Erzurum, İstanbul, Ankara, Muğla ve Bitlis'te, 7 Mart'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda; Dilaver M., Yusuf G., Arif F.D., Yusuf Ö., Resul Ö.Y., Berkant K., Semih H., Cansel M.K., Sedat A., Umut Ö., Arzu E., Ceren K., Elif T.D., Büşra D.K., Sılanur A., Zeliha C., Aleyna N.E., Naim K., Emirhan Y., Umut C.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4?ünün ayrıca 7 farklı 'dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; çok sayıda dijital materyal, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca mermisi, 503 bin 480 TL, 5 bin euro, 2 bin dolar, 13 altın bilezik ve 1 kilo 400 gram külçe altın ele geçirildi. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Erzurum'a getirildi. 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.