Erzurum merkezli 5 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu; 20 gözaltı | Video
ERZURUM merkezli 5 ilde kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayıp, 3'ü depremzede, 39 kişiyi 2 milyon 236 bin 360 TL dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün lideri olduğu değerlendirilen Abdullah K. ise yurt dışına kaçmaya çalışırken araç bagajında yakalanıp, tutuklandı.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Örgütün diğer üyelerine yönelik de Erzurum, İstanbul, Ankara, Muğla ve Bitlis'te, 7 Mart'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda; Dilaver M., Yusuf G., Arif F.D., Yusuf Ö., Resul Ö.Y., Berkant K., Semih H., Cansel M.K., Sedat A., Umut Ö., Arzu E., Ceren K., Elif T.D., Büşra D.K., Sılanur A., Zeliha C., Aleyna N.E., Naim K., Emirhan Y., Umut C.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4?ünün ayrıca 7 farklı 'dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; çok sayıda dijital materyal, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca mermisi, 503 bin 480 TL, 5 bin euro, 2 bin dolar, 13 altın bilezik ve 1 kilo 400 gram külçe altın ele geçirildi. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Erzurum'a getirildi. 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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