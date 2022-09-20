Erzurum’da 1 milyon 650 bin kök kenevir yakalandı | Video

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Pasinler ilçesinde sevkiyata hazırlanılan 1 milyon 650 bin kök kenvir ele geçirdi. Operasyona 85 görevli jandarma katıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, Pasinler ilçesinde bir köyde Ayçiçek ve Mısır tarlaları arasında yasadışı Kenevir üretildiğine dair istihbarat bilgisi aldı.

Alınan bilgiler eşliğinde Asayaiş ekipleri ve İstihbarat Timleri operasyon düzenledi. 85 personel, Pasinler ilçesinin Demirdöven Mahallesi'nde bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonlar sırasında 1 milyon 650 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenvirlerin Batı illerine sevkiyat hazırlığında olduğu öğrenildi.