Erzurum’da 350 litre sahte etil alkol ele geçirildi | Video 07.02.2025 | 12:53 Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyonlarda 350 Litre Kaçak/Sahte Etil Alkol ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen Alkollü İçki Kaçakçılığı Eş Zamanlı Operasyonu kapsamında Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; Ü.Ö isimli şahsın işyerinde yapılan aramada; alkollü içki yapımında kullanılan 350 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi.Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.