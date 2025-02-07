Erzurum’da 350 litre sahte etil alkol ele geçirildi | Video
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyonlarda 350 Litre Kaçak/Sahte Etil Alkol ele geçirdi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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