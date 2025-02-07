Video Yaşam Erzurum’da 350 litre sahte etil alkol ele geçirildi | Video
Erzurum’da 350 litre sahte etil alkol ele geçirildi | Video

Erzurum’da 350 litre sahte etil alkol ele geçirildi | Video

07.02.2025 | 12:53

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyonlarda 350 Litre Kaçak/Sahte Etil Alkol ele geçirdi.

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KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen Alkollü İçki Kaçakçılığı Eş Zamanlı Operasyonu kapsamında Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; Ü.Ö isimli şahsın işyerinde yapılan aramada; alkollü içki yapımında kullanılan 350 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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