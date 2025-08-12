Video Yaşam Erzurum’da iki grup arasındaki tartışmada kan aktı: 1 ölü | Video
12.08.2025 | 09:28

Erzurum’da meydana gelen kavgada kan döküldü, yaralılardan A.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta iki grup arasında belirlenemeyen şekilde tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada A.Y. göğsünden, E.Y. ise sırtından bıçaklandı. Bu arada olay yerine yakın bölgede bulunan ve kavgaya müdahale etmek isteyen bekçi elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ambulanslarla yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahaleye yaralılardan A.Y. hayatını kaybetti. Yaralılardan E.Y'nin durumunun ağır, bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası polis geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma açtı, olaya karışan şüphelilerle ilgili gözaltı çalışması başlattı.

