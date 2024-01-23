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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı | Video

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı | Video

23.01.2024 | 09:21

ESENYURT'ta sokak sokak gezerek biri kadın 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Abdullah Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın daha önce de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasına girerek kullanılamaz hale getirdiği ortaya çıktı.

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Esenyurt'da sokak sokak gezerek hiç tanımadığı kişileri bıçaklamaya başlayan Abdullah Ö., biri kadın 10 kişiyi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüphelinin 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasına girerek kullanılmaz hale getirdikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Abdullah Ö., Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt'un farklı noktalarında kısa aralıklarla biri kadın 10 kişiyi bıçakla yaraladı. Bazı sokaklarda ise binaların camlarını taşladı. Saldırıda, Çiğdem K. Yusuf Aykut A. Mehmet Ü. Ayhan P. Harun A. Rojhat S. Murat A. Muhammed T. Efe Can U. Yaser E. olmak üzere toplam 10 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rojhat S. ile Murat A.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıların ardından şüphelinin yakalanması için yapılan çalışmalarda, Abdullah Ö. polis ekipleri tarafından İnönü Mahallesi, 330. Sokak'ta yakalayarak gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"BIÇAKLANAN ÇOCUĞU TEKRARDAN BIÇAKLADI"
Yaşananları anlatan Okan Özdemir, "Bıçaklanan arkadaş burada oturmuş cips yiyordu, o arada zaten çayla uğraşırken, beni gasp ediyorlar dediğini duydum. Arkamı döndüğümde o bıçaklanan çocuğu tekrardan bıçakladı, kaçarak gitti. Esnaf arkadaşlar koşarak peşinden gittik ama yakalayamadık. Baya hızlıydı kendisi zaten" dedi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ"
Çiğdem K.'nın bıçaklandığı anlara tanıklık eden Ömer Öztürk ise, "Yukarıdan bayan geliyordu, aşağıdan da şahıs geliyordu bıçağı taktı, aradan kaçtı gitti. Duyduğumuza göre 9 kişiyi bıçaklamış, psikolojik sorunları varmış. Ara sokaktan kaçtı. Esnaflar da peşine koştu ama yakalayamadık. Kahverengi montlu cılız bir kişiydi, kirli sakallı bir tipti" ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA BIÇAKLA ÜZERİME SALDIRDI"
Saldırıya uğrayanlardan Fırat Kaya, "Pastanenin önünde duruyordum, bir anda gelip üzerime bıçakla saldırdı, ben geri çekildim. Karnıma doğru salladı bıçağı, sonra aşağıya doğru kaçtı. Kısa boylu, şapkası vardı kafasında. 15 dakika önce yine buradan geçti, şapkasını çıkartmıştı. Bir şey içmiş gibiydi, gözleri falan şeydi. Elinde ekmek bıçağı vardı, ucu sivri" şeklinde konuştu.

"BU TARAFA DOĞRU KOŞUYORDU"
Saldırganı kaçarken gören Bekir Kılıç ise, "Az önce burada bir arkadaş eli bıçaklı, bu tarafa doğru koşuyordu zaten. Arkadaşımıza da bıçak salladı. Peşinden koştuk, kaçtı yakalayamadık" dedi.

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