Esenyurt’ta halı saha turnuvasında maç sonu ortalık karıştı | Video
Esenyurt’ta halı saha turnuvasında çeyrek finalde yenilen takım ortalığı birbirine kattı. Maçın bitiş düdüğü ile sahaya giren yedek oyuncular önce hakemin üzerine yürüdü daha sonra rakip takım oyuncularıyla kavga etti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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