Video Yaşam Esenyurt'ta kapısı açık minibüsten düşen kadın ve çocuğu ölümden döndü | Video
Esenyurt'ta kapısı açık minibüsten düşen kadın ve çocuğu ölümden döndü | Video

Esenyurt'ta kapısı açık minibüsten düşen kadın ve çocuğu ölümden döndü | Video

07.03.2023 | 14:43

ESENYURT'ta bir kadın yolcu ve kucağındaki çocuğu, minibüsün açık kapısından yola düştü. Kadın ve çocuk arkadan gelen araçların altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntüler, Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'nde 5 Mart Pazar günü saat 18.300 sıralarında kaydedildi. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan bir minibüsün kapısı açık ilerlediği görüldü. Minibüs, yasak yerden dönmeye çalışırken, kapıya yakın olan Cahide Ö. adlı yolcu kucağındaki çocuğuyla birlikte düştü. Yola düşen kadın ve çocuğu arkadan gelen araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çevredekiler kadın ve çocuğuna yardıma koştu. Yaralanan kadın ve çocuğu hastaneye götürüldü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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