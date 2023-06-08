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Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü güvenlik görevlisini öldürdü | Video

Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü güvenlik görevlisini öldürdü | Video

08.06.2023 | 11:01

Adana’da eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü erkek öğrenci yurdu özel güvenlik görevlisini öldürdüğü ileri sürülen bir kişi ile ona yardım ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 6 Haziran günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Kutul Amare Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurdun güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), yanına gelen Cihad A. (34) ile onun kayınbiraderi Erhan Ü. (34) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erhan Ü., Şahin'i tekme ve yumruklarla darp etti. Cihad A. ise kaçmaya çalışan Şahin'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Şahin, sırtına aldığı 5 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar ise yurt bahçesinden kaçarak izlerini kaybetti.

Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin'i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği şüphelileri, olay yerine yakın bir bölgede yakaladı. Şüpheli Cihad A.'nın, eşi Z.A.'ya rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Şahin ile tartışıp, öldürdüğü öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı.

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