Eskişehir'de bir evden 45 ton çöp çıktı | Video 07.12.2023 | 14:34 Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kolluk güçleri ile birlikte vatandaştan gelen çöp ev şikâyeti üzerine harekete geçti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vişnelik Mahallesi Şehit Mustafa Ay Sokak'ta anne ve oğlunun ikamet ettiği çöp evi temizledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kâğıtlardan oluşan çöpler toplandı.

"ODUNPAZARI'NDA ÇÖP EVLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Evin içerisindeki ve bahçedeki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, uzun uğraşın ardından çöp evden 45 ton çöp çıkardı. Belediye yetkilileri, Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini ve çöp evleri temizleyerek yaşanabilir hale getireceklerini belirtti. Yetkililer, vatandaşların bu tür ihbarları Odunpazarı Belediyesi Halk Masası'na iletebileceklerini ifade etti.