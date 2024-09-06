Video Yaşam Eskişehir'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 kişi yaralandı
Eskişehir'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Eskişehir'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

06.09.2024 | 09:00

Eskişehir’de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Ankara-Eskişehir Karayolu Estim Köprüsü altında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Estim Köprüsü yan yoldan kavşağa giren Binali K. idaresindeki 26 AIY 912 plakalı hafif ticari araca kavşaktan çıkış yapan Ahmed E. idaresindeki 26 ACD 358 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmasının etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari savrularak devrildi. Her iki araçta büyük maddi hasarın oluştuğu kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazaya karışan araçların çekilmesiyle aksayan trafik normal dönerken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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