Esra Erol’a gelen Cemile’nin hayatı değişti! Yeni evinin kapısı Esra Erol’da açtı | Video
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ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından biri olan Esra Erol’da bu hafta verdiği tepkilerle Türkiye’nin bir anda gündemine oturan Cemile’nin konusu ele alındı. Eşi Ramazan Karaca’dan ayrılan Cemile’nin yüzünü Esra Erol güldürdü. Cemile yeni evinin kapısından ilk kez girdi. İşte izleyenlerin duygulandığı o anlar!