Esra Erol'da beklenen büyük yüzleşme! Yalçın Bey'in estetik yaptırarak evi terk ettiğini iddia ettiği eşi Meral, canlı yayında...

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayınında; beklenen yüzleşme gerçekleşti! İşte Yalçın Bey'in estetik ameliyat yaptırdıktan sonra evi terk ettiğini iddia ettiği eşi Meral Hanım ile yüzleşmesinde yaşananlar... 'Estetik ameliyat yaptırmak için kocasına ineklerini sattırdı mı?'

Meral Hanım stüdyoya geldi. Meral Hanım, 12 yıldan fazladır evli olduğunu, Nisan'ın 1 ya da 3'ünden beri çocuklarını görmediğini, eşinin çocuklarını o gün alıp götürdüğünü söyledi. Eşinin Çanakkale'de çalıştığını dile getiren Meral Hanım, aralarında yaşanan şeylerden sonra Ordu'ya taşındıklarını anlattı. Meral Hanım, çocuk yaşta evlendiğini belirterek evlendiğinde açık olduğunu, eşi evlenince kapanman lazım dediğini, kapandığını karşı koymadığını ileri sürdü.