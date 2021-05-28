Esra Erol’u ağlatan kavuşma! Ömer ile Emre 20 yıl sonra annelerine kavuştu | Video
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ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün oldukça duygusal anlar yaşandı. Kayıp olan kişileri aileleriyle kavuşturan Esra Erol'da bugün Ömer ve Emre Açıkgöz konu oldu. Başarılı sunucu Esra Erol, hikayeleriyle izleyenleri gözyaşlarına boğan Ömer ve Emre Açıkgöz'ü anneleri Lamiye Günaydın ile kavuşturdu. O anlar ise canlı yayında ekranlara yansıdı. İşte sadece Esra Erol'u değil, aynı zamanda izleyenleri de duygulandıran o anlar!